Andreas Voßkuhle und ... die ganze Showscheiße ...

m Grunde genommen passert nichts in dieser unserer Welt ...

es se denn es steht ... ausgewählt und kommentiert ... in den Medien ...



und das wird dann auch von so geannten embedded journalists ...

also denjenigen ... die immer und überall vorne mit dabei und mitten drin sind ...



immer weiter fortgeschrieben ... erdichtet und erfunden ... investigiert und manipuliert ...

und mit passenden Bildern aus einem unerschöpflichen Fundus von Agenturen ausgeschmückt ...



jetzt sollen also die rund 2000 Milliardäre in der Welt schuld sein ...

am desaströsen Zustand dieser unserer Welt ...



daß es nicht diese 2000 Milliardäre sind ...

sondern nur die vergleichsweise überschaubare Zahl von fünf Diktatoren ...



interessiert dabei dann niemanden ...

dafür sind die Abhängigkeiten zu groß ...



wenn Putin die Krim anektiert ... keine Reaktion ...

wenn Trump Jerusalem und die Golanhöhen gleich mit anektiert ... keine Reaktion ...



wenn Jinpeng Italien anektiert ... keine Reaktion ...

wenn Frau Merkel alle Flüchtlinge dieser Welt anektiert ... keine Reaktion ...



und Frau May und der Brexit ... alle Welt regt sich auf wie schlimm das ist ...

aber ansonsten ... keine Reaktion ... außer 'Wir schaffen das' ...



Hauptsache immer mehr Reiche werden via Diktatur immer reicher ...

und so genannte demokratische Regierungen beschaffen das Geld dafür ...



mehr als 2000 Milliardäre gibt es in dieser unserer Welt ...

mit ihrem Reichtum sind sie ein entscheidender Wirtschaftsfaktor ...



das sind sie aber nur deswegen ...

weil die geistge Armut so genannter Politiker und investigativer Fachjournalisten ...



das hofflnungslos abgehobene Gegengewicht dazu bildet ...

und keinerlei Justitia geschweige denn Dritte oder gar Vierte Gewalt versucht ...



Ausgleich zu schaffen ...

und Balance herzustellen ...



*



der Kommissionarristische sine Britannia et Gallia Rest Brexit Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... ihre Unions und Nichtunions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Gleichgeschlechtigung und Gleichbewertigung ... Feminismus und Emanzipation ...









