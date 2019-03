Montag, 25 März 2019 | 13.084

Andreas Voßkuhle und ... die ganze Filmscheiße ...

vom 2. bis zum 12. April 2019 .. dauert die 10. Berliner Stiftungs'woche' ...

und die wirbt mit dem Spruch ...



'Eine Gesellschaft lebt vom Verantwortungsgefühl der Menschen ...

die sich direkt für andere einsetzen' ...



lebt sie ebn gerade nicht ...

wenn es keine Leitung in den einzelnen Teilen ... Abteilungen ... Bereichen ... gibt



geschweige denn eine politische Führung für das Ganze ...

das bekanntlich mehr ist als die Summe seiner Teile ...



selbst wenn die halbwegs funktionieren ...

bei dem Chaos das hier herrscht ist das also doppelt unmöglich !!



*



der Parlamentaristische sine Britannia et Gallia Rest Brexit Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... die Rumänen mit ihrer Ministerratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









