Andreas Voßkuhle und ...

- seine ungläubigen unglaubhaften UrteilsVerkündungsPredigten

früher haben die Kinder in der Schule gelernt ...

zu glauben ... daß es Gott gibt ...



einige helle Geister haben dann doch den Weg in die Wissenschaft gefunden ...

und schließlich gesagt ... ich glaube dann doch lieber das was ich weiß ...



allenfalls Gott ja ... aber ohne Kirche ...

das ist so ähnlich wie Regierung ja ... aber ohne Politiker ...



heutzutage lernen die Kinder in der Schule gleich Wissenschaft ...

digitalisiert ... kapriziert ... programmiert ...



danach ist damit zu rechnen ...

daß sie später dann doch den Weg zu Gott finden ...



und dann fragen ...

warum hat mir das früher bzw in der Schule eigentlich niemand gesagt ...



*



es gibt Mitbürger ... die verbringen ihr ganzes Leben damit ...

und leben nicht schlecht davon ...



anderen Bürgern ... die grand nichts Besseres zu tun haben ...

das so genannte Evangelium zu verkünden ...



und aus purer Verzweiflung hören sich die Leute das auch an ...

so verzweifelt ... daß sie nicht in der Lage sind ...



sich darüber zu beschweren ...

daß der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



nicht mal zur Frau Merkel geht ...

um ihr die Verfassung zu verkünden ...



man darf dennoch die Hoffnung nicht aufgeben ...

daß das während der Amtszeit des aktuellen Präsidenten noch geschieht ...



egal wer dann gerade Kanzler ist oder Kanzlerin ...

oder wie das Dritte Geschlecht dann grad heißt ...



am Ende gibt das Dritte Geschlecht der Dritten Gewalt den entscheidenden Impuls ...

sich darauf zu kaprizieren ... daß aller guten Dinge drei sind ...



*



Brexit ...

'was ist das ... und wenn ja wie viele ...?'



das ist keine Politik ...

das ist Leichenfledderei ! ...



*



der Kloo-ballistische sine Britannia et Gallia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schildbürger Spießbürger Cheese Burger Chicken Burger Ham Burger Hum Buger ...



das Po-liitische Thema ...

Deutsche Luftfahrt Deutsche Raumfahrt ... Galaxie Kosmos Universum Weltall ...









