Samstag, 23 März 2019 | 12.082

Andreas Voßkuhle und ... seine objektlose Ausstellung

die Polizei warnt mal wieder ...

mit einer kleinen Show im Bahnhof ...



und während Taschendiebe den aufmerksam zuhörenden Zuschauern

die Geldbörse aus der Tasche ziehen ...



vor Taschen- ... Trick- ... und sonstigen Dieben ...

und Betrügern etc ...



das ist also eh schon mehr schlecht als recht ....

vor allem aber ist es deshalb völlig umsonst ...



weil so schnell wie Frau Merkel so viel Trickdiebe etc ins Land holt ...

kann die Polizei das gar nicht aufklären oder auch nur erklären ...



das ist immer wieder dieses ebenso typische wie verhängnisvolle

DDR-Niveau dieser Knalltüte ...



Verbrecher ... die mit Porsche und Maserati und Co unterwegs sind ...

mit dem Trabbi verfolgen zu wollen ...



der nordafrikanisch nachbarschaftliche sine Britannia et Gallia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ...ihre fern-östlichen Nachbarn Kina und Korea ... Indien und Japan ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Unterricht und Lehre ...

Grundschule Mittelschule Realschule Höhereschule Hochschule Irrealschule ... Gymnasium und Universität









