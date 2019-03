Freitag, 22 März 2019 | 12.081

Andreas Voßkuhle und ... sein sinnloser Lifestyle ...

die neue Samt und Seiden Straße ...

ein Musterbeispiel für 'think global - act local' ...



und Frau Merkel bzw Herr Voßkuhle stehen wieder fassungslos dabei ...

sehen hilflos zu ... und gaffen wie die Affen ...



Zeter und Mordio schreien sie ..

nur mal sich selbst an die Nase oder vielleicht sogar an den Kopf fassen ...



vor die Stirn schlagen und ein Rad schlagen ...

also ich meine beratschlagen ...



wie man jetzt wenigstens noch die Dinge so lenken kann ...

daß man noch halbwegs die Verantwortung dafür tragen kann ...



das ist wieder mal nicht drin ...

genau so wenig wie in den Niederlanden ...



wo die Rechtspopulisten auf die Rechtsliberalen nochmal eins draufsetzen ...

und die Regierung als abgestraft bezeichnet wird ...



wo sie endlich mal be-straft werden mäüßte ...

wenn es eine hablbwegs fuktionierende Dritte Gewalt gäbe ...



aber davon ist in den Niedelranden genau so wenig zu sehen ...

wie in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

also ich meine der de-zentral zänkerische sine Britannia et Gallia Rest Unions Europa Torso ...



so ziemlch das Idiotischste wo gibt in dieser unserer Welt ...

die praktisch nichts mehr zusammenhält ...



außer den Lügen und der Scharlatanerie dieser Angela Dorothea Merkel ...

die den Schalk im Nacken sichtbar mit sich rumträgt wie so'n Klammeräffchen ...



die aktuelle Situation widerlegt das Naturgesetz ...

das Ganze sei mehr als die Summe seiner Teile ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Aids ... Relativitätstheorie und Intensivstation ...









