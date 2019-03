Dienstag, 12 März 2019 | 11.071

Andreas Voßkuhle und ... sene Urteils Show Play Scheiße

das Problem ist also gar nicht ...

daß unter den Talaren der Muff von tausend Jahren steckt ...



sondern die Ignoranz von 'Tausenden und einem Jahr' ...

(1) daß diejenigen in den Taleren ... die also herrschen ...



seit Menschengedenken und jeweils immer wieder ganz aktuell ...

das heißt im Grunde genommen jederzeit korrigierbar ... (!!!)



die Naturgesetze nicht nur einfach ignorieren ...

sondern regelrecht auf den Kopf stellen wollen ...



(2) daß von denjenigen die nicht herrschen ...

ein Teil immerhin handlungsfähig ist ...



und daraus ein Geschäftsmodell entwickelt ...

mit dem ...



(3) diejenigen die nicht herrschen und auch nicht handlungsfähig sind ...

hemmungslos ausgebeutet und ausgenutzt werden ...



an erster Stelle durch die Medien ...

an zweiter Stelle durch die Kirchen



an dritter Stelle durch den gesamten Bildungs und Wissenschaftsbereich ...

der ähnlich wie Justiz und Dritte Gewalt ein Synonym für Korruption ist ...



mit anderen Worten ...

die Ignoranz liefert den Boden den Humus den Dünger auf dem dieser ganze Unsinn gedeiht



und die Korruption liefert den Antrieb und den Treibstoff ...

mit dem das alles eingerichtet und ausgeübt wird ...



und das läßt sich durch Appelle und Demonstrationen genau so wenig ändern ...

wie durch Frauen Kampf Fest und Feiertage etc ...



*



der Kommissionarristische Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... ihre Rest Unions Europa Torso Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Gleichstellung und Gleichschaltung ...









