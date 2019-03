Montag, 11 März 2019 | 11.070

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrige Film-Scheiße

in unserem Glaubensbekenntnis steht der Satz ...

ich glaube an den Heiligen Geist ... eine allgemeine christliche Kirche ...



*



jetzt regt sich alles auf über die Narrenfreiheit der Frau Kramp-Karrenbauer

das Problem ist aber die Narrenfreiheit die Frau Merkel für sich in Anspruch nimmt ...



solange sich niemand daran stört ...

daß Frau Merkel ebenso ungeniert wie ungehinderthier ihre Dikatatur betreibt ...



Herr Voßkuhle ebenso unenmiert wie ungehindert dazu passend das Recht beugt ...

Herr Schäuble ebenso ungeniert wie ungehindert Schmiere steht und das Volk in Schach hält



ist jede Diskussion über Miß-brauch oder Un-recht eine Farce ...

die nur den Akteuren von Miß-brauch und Un-recht hilft und deren Nutzen mehrt ...



*



der Parlamentaristische Rest Unions Europa Torso ...

der Wahnsinn mit der Mauer zwischen USA und Mexico ...



die Deutschen und die Rumänen ...

mit ihrer Rest Unions Europäischen Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









