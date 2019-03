Freitag, 08 März 2019 | 10.067

Andreas Voßkuhle und ... sein Internationaler Franeunkampftag

paradox ist ...

einen Tag sowohl zum Kampftag als auch zum Feiertag zu erklären



und oder einerseits Feiertage abzuschaffen ...

weil es angeblich zu viele Feiertage gibt und 'die Wirtschaft' drunter leidet ...



zum Beispiel den Buß Tag bzw den Bet-Tag ...

an sich also ein Stück unverzichtbarer Kultur ...



andererseits Feiertage anzuschaffen ...

weil es angeblich zu wenige Feiertage gibt ...



und dafür das nächstbeste Argument als Begründung

regelrecht an den langen Haaren herbeizuziehen ...



wie so ganz früher mal die Männer die Frauen ...

an den Haaren in ihre Höhle geschleppt haben ...



heutzutage sieht man daran ... wie krank diese Gesellschaft ist ...

im Gegensatz zu damals ...



man stelle sich das nur mal illustriert vor ...

so'ne Frau hätte damals geschrien 'me-too' ...



aber das sieht natürlich nur jemand ...

der Augen hat zum Hinsehen ... bzw Füßezum Hingehen ...



Alexander von Humboldt hat mal gesagt ... am Schlimmsten ist die Weltanschauung von Leuten

die die Welt nie richtig angeschaut haben ...



noch schlimmer ist nur ... daß die Politik von Leuten gemacht wird ...

die keine Ahnung von Politik haben ...



das heißt weder allgemein davon ...

was verfassungsgemäße Politik überhaupt ist ... und wie man das macht ...



noch ... um nicht zu sagen geschweige denn ...

von der Sache um die es jeweils geht ...



es ist völlig absurd bzw dezidiert pervers ...

um beim Tagesthema zu bleiben ...



daß zum Beispiel Sexualpolitik für das Gros von Allgemeinheit ...

von Leuten gemacht wird ...



die nur einen ganz speziellen Zugang zum Sex haben ...

und selbst damit ja schon nicht zurechtkommen ...



wobei es dann eben auch gar keine Rolle spielt ...

wer da jeweils Politiker bzw Politikerin spielt ...



es geht nunmal im Verhältnis von Mann und Frau ...

nicht nur in erster Linie sondern praktisch ausschließlich um Sex und Gewalt ...



und dieser ganze Quotenquatsch um 'women's power in politics' und so ...

unter Stichworten wie Gleichberechtigung Gleichstellung Gleichhabe etc etc ...



ist ein grandioser Nebenkriegsschauplatz ...

mit dem vom eigentlichen Problem ...



dem halbwegs zivilisierten und kultivierten Umgang miteinander ...

ebenso hartnäckig wie nachhaltig abgelenkt wird ...



aber die Frauen ... so ganz allgemein ... merkeln natürlich wieder nicht ...

wie sie regelrecht vergackeiert werden ...



*



der Zentral Bänkerische Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Intensivstation ... Krebs und 'jeder kann sich vor einer Kresberkrankung schützen' ...









