Dienstag, 05 März 2019 | 10.064

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriges Show-Play

früher hieß es ... man soll die Kirche im Dorf lassen ...

und in der Wirtschaft sprach man vom 'Verdrängungs-Wetbewerb' ...



auf Grund dessen ... was Angela Merkel ebenso ungeniert wie ungehindert ...

'ihre Politik' nennt ... an Stelle von verfassungsgemäßer Politik ...



haben wir hierzulande und heutzutagebzw also hier und jetzt eine Situation ...

daß es immer weniger Kirchen und immer mehr Moscheen gibt ...



und zwar eben nicht auf grund eines ernstfhaften Wettbewerbs ...

- damit könnte man sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung ja noch arrangieren



und auch nicht aus Gesichtspunkten der objektiv betriebenen Merkel'schen Diktatur ...

- auch damit könnte man sich wenn es halbwegs Sinn machen würde noch arrangieren ...



sondern aus absolut idiotischer bzw purer völliger hilfloser sinnloser verzweifelter ...

teils geisteskranker teils krimineller Unfähigkeit und Führungslosigkeit ...



ohne Hand und Fuß oder Kopf und Bauch ...

sondern schlicht und einfach Arsch und Scheiß ...



*



das Kommissionarristische Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre Rest Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Emanzipation und Gleichschaltung ... Feminismus und Gleichstellung ... Ignoranz und Gleichgültigkeit ...









