Sonntag, 27 Januar 2019 | 04.027

Andreas Voßkuhle und ... der Sozialismus ...

Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus ...

das ist sicher gut und schön und auch wichtig und richtig ...



das Problem dabei ist ...

daß das mißbraucht wird ...



um die Schandtaten der aktuellen Merkel-und-Voßkuhle-Sozialisten ...

zu verniedlichen ... zu verharmlosen ... zu vernebeln ... zu vertuschen ...



nicht zu vergessen den Herrn Schäuble ...

der da statt Erster Gewalt ...



wie das Fünfte wenn nicht Sechste Rad am Wagen ...

einfach so mitläuft ... oder auch nicht ... einfach Rad-ab ...



sine rota et ambitio et emotio ...

aber umso mehr provisio ...









