Dienstag, 26 Februar 2019 | 09.057

Andreas Voßkuhle und ... das Sinnwidrige ...

der Papst hat sich jetzt endgültig eingereiht ...

in die oberste Riege der größten Idioten dieser Welt ...



die Unfähigkeit ...

diese so genannten Mißbrauchs-Skandale aufzuarbeiten ...



steht in Anbetracht der grundsätzlichen Bedeutung des Themas

auf einer Ebene mit den entsprechenden Unfähigkeiten ...



der anderen Akteure und Profiteure ...

à la Merkel Trump May Putin Kim Jin Peng etc etal ...



*



das Kommissionarristische Unions-Europa ...

Deutsche und ... ihre Uinions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Wahlrecht zwischen Pest und Cholera ...









