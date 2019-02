Sonntag, 24 Februar 2019 | 08.055

Andreas Voßkuhle und ... das Schöpfungswidrige ...

weil Sonntag ist ...

von Menschen sagt man immer ...



der dreht sich im Grabe rum ...

wenn er das sieht hört spürt ...



aber was macht Gott ...

wenn er aus lauter Verzweiflung nicht weiß ...



wohin er sich beißen soll ...

woraus wiederum folgt ...



Gott ist gar nichtz verzweifelt ...

er findet das ja nach wie vor ganz toll was er da gemacht hat ...



und wartet zunehmend gespannt darauf ...

wann der erste Mensch die Tür zum Himmelreich aufmacht ...



und sagt ...

hallo lieber Gott ... da bin ich ...



oder ... 'Ein kleines Türchen für einen Menschen ...

ein großes Tor für die Menschheit' ... oder so ...



am Ende gar das Hintertürchen ...

so wie bei der Landung hinter dem Mond ...



und vielleicht sagt der Liebe Gott ja dann auch wie Angela Merkel ...

'Kommt alle rein' ...



oder wie der Papst ...

'Niemand soll verloren gehn' ...



*



das Kloo-ballistische Unions-Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... World Burger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









