Donnerstag, 21 Februar 2019 | 08.052

Andreas Voßkuhle und ... das Menschenwürdewidrige ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...

Deutsche und ... die Juden ...



die Juden sind nunmal so wie sie sind ...

die kann man ja nicht einfach so ändern ...



das ist so ...

ist aber nicht das Problem ...



auch der Herr Voßkuhle ist so wie er ist ...

und auch den kann und sollte man gar nicht einfach so ändern ...



das Problem ist ja auch nicht die Person von Herrn Voßkuhle ...

und was er überhaupt bzw allgemein so macht ...



sondern daß er seine speziellen Aufgaben nicht erfüllt ...

bzw die Funktion ... die er im großen und ganzen Getriebe erfüllen soll ...



es geht also nur darum ...

daß er als spezieller Vertreter des Rechts das Recht beugt ...



und anderen bzw also dem Volk und seinem Staat ...

das Recht und die Gerechtigkeit vorenthält ...









