Mittwoch, 20 Februar 2019 | 08.051

Andreas Voßkuhle und ...

- seine Menschenrechtswidrige Buchscheiße ...

'Think global ... act local' ... sagt das Volk ...

und handelt der halbwegs zivilisierte Mittel-Europäer ...



Harald Seitz macht daraus ...

Think Big ... ' - and act ebenso rücksichtslos wie größenwahnsinnig ...



'ein Buch das Mut macht ... den eigenen Traum zu leben ...

ein Buch das die Wege zeigt zum Erfiolg ...



ein Weg ... der keine Richtlinien braucht ...

ein Weg der nur eine Richtung hat ... nach oben ...



das heißt ... der Weg ist das Ziel ... die Wege sind der Erfolg ... oder so ...

als gäbe es ein Leben mit einer Art Upsyndrom ...



Harald Seiz ... Think Big ...

das vorläufig nutzloseste Buch des Jahres ...



aber es wird sich wahrscheinlich gut verkaufen lassen ...

www.finanzbuchverlag.de ... Münchner Verlagsgruppe Nymphenburger Straße ...



*



das Gerichtshöfische Unions-Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

der demographische Wandel bzw die Geburtenrate ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen