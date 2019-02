Dienstag, 19 Februar 2019 | 08.050

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen Urteils-Shows

Benyamin Netanyahu sagt ...

die Pollen hätten mit den Nazis kollaboriert ...



das trifft möglicherweise sogar zu auf die gleiche Zahl von Juden ...

die mit den Nazis kollabiriert haben ...



davon angesehen ist das Problem heute nicht ...

wer mit wem damals kollaboriert hat ...



sondern mit wem die Juden heute kollaborieren ...

um wie seit Jahrtausenden ihre Interessen durchzusetzen ...



wobei 'die Juden' wiederum eben nicht 'das jüdische Volk' sind ...

sondern die paar Leute in den Politischen Führungspositionen ...



die die damit verbundene Macht hemmungslos mißbrauchen ...

um persönliche Interessen durchzusetzen ...



wie natürlich auch in Polen ... und so ...

in the first place aber in Deutschland ...



*



die Frankfurter Allgemeine Zeitung ... verteilt mal wieder Gratisabonnements ...

'erstklassig falsch uninfromiert ...



*



der Kommissionarristische Brexit Brexodus sine Britannia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... ihne (...) Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

me-too you-too her-too his-too ... we-too ... all-too ... cosi fan tutte ...









