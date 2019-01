Sonntag, 06 Januar 2019 | 01.006

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

theoretisch ist das so'ne Art Dreamteam ...

praktisch ist es aber der reinste bzw wie sagt man lupenreiner Horror ...



es ist ebenso unglaublich wie unbeschreiblich ...

welche Verbrechen heutzutage gerade von Pfarrerstöchtern begangen werden ...



im Namen der Religion ... bzw der Staatsraison ...

was in etwa Dasselbe ist ...



und wie das anschließend von höchsten Richtern abgesegndet wird ...

im Namen des Gesetzes ... oder gar des Volkes ...



ohne Rücksicht auf das Recht ...

was etwas völlig Anderes ist ...



also nochmal ... es ist zwar nachvollziehbar ...

gleichwohl aber unbegreiflich ...



daß Richterinnen und Richter nicht aus der Haut fahren ...

wenn sie diesen ganzen Unsinn mit ansehen ...



Angela Merkel agiert und regiert als lebte sie auf einem andern Stern ...

Andreas Voßkuhle richtet und rechtet als lebte er in einem anderen Universum ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen