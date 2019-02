Sonntag, 17 Februar 2019 | 07.048

Andreas Voßkuhle und ... seine kakaphonen Predigten ...

Septuagesimae ...

der 1. Sonntag der Vorfastenzeit ... der 9. Sonntag vor Ostern ...



der 70. Tag vor dem Ende der Osterwoche bzw dem Sonntag Quasimodogeniti ...

Gottesdienst in der Frauenkirche in Dresden ...



Frauenkirchenpfarrerin Angelika Behnke spricht in Erinnerung

an das 60. Jubiläum der Städtepartnerschaften Dresden / Breslau / Coventry ...



ab 11 Uhr ...

www.frauenkirche-dresden.de ...



*



jetzt war wieder Streik in Berlin ...

der die halbe Stadt lahmgelegt



aber das rührt die Verantwortlichen ja nicht die Bohne ...

weil sie davon praktisch gar nichts mitbekommen ...



das wirft wieder die Frage auf ...

warum sollen Arbeitnehmer die Arbeitgeber nicht hassen dürfen ...



wenn die sich vorsätzlich weigern ...

für halbwegs sinnvolle Arbeits und Lebensbedingungen zu sorgen ...



müßte man ... weil Sonntag ist ... nicht auch fragen ...

warum sollen Menschen Gott nicht hassen dürfen ...



je nachdem welches Schicksal er ihnen zumutet ...

wobei wir ja nach wie vor nicht wissen ...



welches Schicksal diejenigen eigentlich erleden ...

die nach Unfall oder Krankheit sterben und tot sind ...



es heißt immer so leichthin ... der Tod sei eine Erlösung ...

vielleicht kommen wir umgekehrt durch den Tod vom Regen in die Traufe ...



in Amerika werben Bestattungsinstitute mit dem Spruch ...

'why walk miserably around if we can bury you for a hundred bucks' (?) ...



da sind wir fast schon wieder beim Holocaust ...

das heißt ... es gibt nichts was nicht noch fürs Geschäft mißbraucht werden kann ...



bzw ... es ist nichts so schlecht ...

daß es nicht noch als gutes Beisspiel verwandt werden kann ...



*



'heute ...' ist in der furchtlosen und kreativen Staatsoper Unter den Linden Premiere ...

und zwar nicht nur der 'ersten' Aufführung ...



sondern auch der 'neuesten' Interpretation von 'Die Zauberflöte' ...

dieser großen Oper in zwei Aufzügen von Wolfgang Amadeus Mozart ...



der amerikanische Regisseur Yuval Sharon ...

mit der Bühnenbildnerin Mimi Lien und dem Kostümbildner Walter Van Beirendonck ...



überführen das faszinierend unerschöpfliche Zentralwerk der Opernliteratur ...

in eine neue Theaterwirklichkeit ... phantasievoll-ästhetisch völlig neue Bilderwelten ...



Tuuli Takala ... Anna Prohaska ... Serena Sáenz Molinero und weitere singen ...

Franz Welser-Möst dirigiert ...



Generalmusikdirektor Daniel Barenboim ...

www.staatsoper-berlin.de ...



*



das Kloo-ballistische Brexit Brexodus sine Britannia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Schildbürger ... Cheese Burger ... Chicken Burger ... Ham Burger ...



das Politische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen