Freitag, 15 Februar 2019 | 07.046

Andreas Voßkuhle und ... sein kakaphoner Lifestyle ...

Thomas de Maizière ...

sagt in einem aktuellen Interview ...



es sei nicht zuviel verlangt ...

daß die Bürger sich informiert halten ...



das hießt ... der Mann hat auch im Nachhinein ...

bzw nach wie vor immer noch nicht begriffen ...



daß wir laut Verfassung in einem demokratischen Staat leben ...

in dem das Volk 'herrscht' ...



bzw also der Bürger nicht nur Kunde ...

sondern wirklich auch König ist ...



in dem es also an der Regierung ist ...

sich endlich mal darüber zu informieren ...



was in der Verfassung steht ...

und das professionell adäquat umzusetzen ...



der Zentral Bänkerische Brexit Brexodus sine Britannia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ... geisteskrank und kriminell ...









