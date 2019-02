Mittwoch, 13 Februar 2019 | 07.044

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriges Buch

so genannte Gaffer sollen härter bestraft werden ...

vor allem wenn sie Einsatzkräfte behindern ...



praktisch stellt das die Realität auf den Kopf ...

und verwechselt Ursache und Wirkung ...



denn das was speziell die Bundeskanzlerin macht ...

bzw die gewaltengeteilte Politische Führung allgemein ...



in Bezug auf die bestehenden Probleme ...

bzw die von ihr überhaupt erst herangezogenen Zustände und Vorgänge ...



ist auch nichts anderes als Gaffen und sich Ergötzen ...

und eine massive Behinderung des Volkes ...



seine verfassungsgemäße Funktion auszuüben ...

nämlich zu herrschen ...



bzw seine verfassungsmäßigen Ziele anzustreben ...

insbesondere seinen Nutzen zu mehren ...



*



der gerichtshöfische Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... ihre transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und die Geburtenrate ...









