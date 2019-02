Sonntag, 10 Februar 2019 | 06.041

Andreas Voßkuhle und ... seine Urteils und Predigt Scheiße ...

bekanntlich hat Wladimir Putin die Krim annektiert ...

im Handstreich ... praktisch über Nacht ...



soweit nicht auch den Osten der Ukraine ...

der zwar nach wie vor heftig umkämpft ist ...



den er sicher auch freiwillig nicht wieder hergeben wird ...

und wo er ebenfalls strategisch im Vorteil ist ...



jetzt baut er eine Pipeline direkt nach Deutschland ...

und dann gleich weiter nach Frankreich ...(?) ...



einfach quer rüber zum Rhein ...

und dann den Rhein rauf ... sind wir schon da ...



dann durch den Bodensee ...

und und und ...



und der Putin ist schneller in Italien ...

als die neuen Sankt Gotthard oder Brenner etc Tunnel ...



Putin arbeitet daran ... das Ende des Zweiten Weltkriegs ...

nicht nur wiederherzustellen ... sondern noch zu optimieren ...



man muß nicht unbedingt Albert Einstein sein ...

es reicht schon eine Angela Merkel ...



um sich auszurechnen ...

wann Putin Deutschland annektiert ... auch so zack-zack ...



Berlin ist schließlich nach wie vor oder auch schon wieder halb russisch ...

der Rest ist türkisch bzw islamisch ...



außer dem gibts hier fast schon nix mehr ...

außer ein paar Botschaften und dem Institut Francais ...



wahrscheinlich haben die Groß-Britannier eine Ahnung genau davon ...

und sind deshalb aus der so genannten Europäischen Union ausgetreten !!!



und wenn nicht wirklich alles täuscht ...

dann schließt sich auch Emmanuelle Macron diesem Trend gerade an ...



*



der Kloo-ballistische Brexit Brexodus sine Britannioa Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Cheese Burger ... Chicken Burger ... Ham Burger ... Spieß Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kormos ... Universum ... Weltall ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen