Andreas Voßkuhle und ... seine Ausstellungsscheiße ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß verfassungsgemäße Politik gar überhaupt gar nicht stattfindet ...



ganz einfach deswegen ... weil das ja niemand verlangt ...

und weil deshalb auch eine halbwegs sinnvolle Kontrolle nicht stattfindet ...



keine Qualitätskontrolle ... keine freiwillige Selbstkontrolle ...

keine Kontrolle durch Medien oder durch Gerichte ...



im Gegenteil ...

wenn man sich beim Bundesverfassungsgericht darüber beschwert ...



kriegt man offiziell mitgeteilt ...

'solche Beschwerden nehmen wir grundsätzlich gar nicht erst an ...'



man weiß bekanntlich nach wie vor nicht ...

was war zuerst da ... die Henne oder das Ei ... ?



so ungefähr ist das auch mit der Politik ...

man weiß also nicht ... findet sie per se einfach nicht statt ...



oder findet sie nur deshalb nicht statt ...

weil das niemand verlangt geschweige denn kontrolliert ...



oder findet sie nur deshalb nicht statt ... weil das Volk nicht wirklich herrscht ...

was es doch offiziell laut Verfassung tun müßte ...



oder findet sie nur deshalb nicht statt ...

weil der Höchste aller Richter sagt ... das ist Höhere Gewalt ...



*



nächste Woche wird wieder fleißig debattiert im Europäischen Parlament ...

unter anderem insbesondere wieder über die Zukunft der Europäischen Union ...



das ist immer wieder wie Gespräche über die Verteilung der Haut des Bären ...

von dem man nicht mal weiß ... wo er ist ... wenn überhaupt ...



*



der Nordafrikanisch nachbarschaftliche Brexit Brexodus sine Britannia RestUnions Europa Torso ...

Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn wie Kina und Korea ... Japan und Java ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ... Schwachsinn und Leere ... Vakuum und Chaos ...









