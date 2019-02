Freitag, 08 Februar 2019 | 06.039

Andreas Voßkuhle und ... seine Lifestylescheiße ...

jetzt hatten wir doch grad Neu Jahr ...

da kommt die SPD mit einem Neuen Sozialstaat ...



der Schwachsinn dieser Leute ist einfach unendlich ...

und das heißt ... wie wir spätestens seit Albert Einstein wissen ...



er dehnt sich tagtäglich immer weiter aus ...

quantitativ und qualitativ ...



*



und dann sagt der Emmanuel Macron auch noch seine Teilnahme ab ...

an der Münchener Sicherheitskonferenz ...



daran sieht man wieder daß ...

zwischen den deutschen und den französischen Interessen Welten liegen ...



bzw daß ... die Europäische Union nicht dabei ist zu zerbröseln ...'

sondern daß ... es sie praktisch schon gar nicht mehr ...



wann begreift denn das mal jemand ...

bzw es ist ja gerade nicht diese Begriffsstutzigkeit ...



sondern es ist diese erklärte Absicht ...

unbedingt etwas durchziehen zu wollen ...



was objektiv gar nicht geht ...

wie beim Unterschied zwischen Leichten Sinnes und Leichtsinn ...



Leichten Sinnes tut man etwas was man beherrscht und kann ...

wo man weiß wie es geht und funktioniert ...



Leichtsinn ist ... man weiß es nicht ...

und tut es trotzdem ...



*



der Zentral Bänkerische Brexit Brexodus sine Britannia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche Christen und ... Türkische Islamisten ... Moscheeisten ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









