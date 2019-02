Montag, 04 Februar 2019 | 06.035

Andreas Voßkuhle und ... seine ganze Filmscheiße ...

die Berlinale naht mit Brausen ebenso wie mit Grausen ...

und da wird aus den einschlägig interessierten Kreisen natürlich gefragt ...



nach der künstlerischen und der gesellschaftlichen Bedeutung des Mediums ...

also des Films ... bzw des Drogenkonsumraumes Kino ...



künstlerisch ... ? .. o.k. ...

aber gesellschaftlich ... ???



die Bedeutung des Films liegt inzwischen praktisch ausschließlich ...

und allgemein .... in seiner Funktion als Geschäftsmodell ...



speziell aber vor allem darin ..

rücksichtslos als Medium und Mittel mißbraucht zu werden ...



für diese schier grenzenlose Volksverdummung und Verarschung en detail ...

für die globale Zerstörung und Beseitigung ... en gros ...



*



der Parlamentaristische Brexit Brexodus sine Britannia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... die öetrreichischen Deutschen ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethk und Moral ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen