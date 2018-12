Mittwoch, 26 Dezember 2018 | 52.360

Andreas Voßkuhle und ... Merkelgrad ...

Amsel Drossel Fink und Meise ...

und die ganze Urteilsscheiße ...



wo Donald Trump recht hat hat er recht ...

es ist eine Schande ... was in unserem Land so passiert ...



Adolf Hitler trieb nur die 6. Deutsche Armee ins Verderben ...

Angela Merkel hat es geschafft ...



das ganze Deutsche Volk ... die ganze Deutsche Nation ...

in eine Falle / einen Kessel / einen absehbar ausweglosen Kampf zu manoeuvrieren



Hitler sagte damals ... unsere Panzer sind den russischen überlegen ...

Mutti Merkel sagt einfach ... wir schaffen das ...



was für eine völlig hrnverbrannte kotzverdammte Scheiße ...

abdeutungsweise ...



Erich Honecker hat die DDR nur in den Bankrott getrieben ...

und das Volk eingemauert damit es im Lande bleibt ...



Angela Merkel macht alles wie Hitler und oder Honecker ...

nur umgekehrt ...



sie öffnet Türen und Tore ... Grenzen und Schleusen ...

zerstört und beseitigt die Grundlagen unserer Existenz ...



von der DDR werden Nostalgiker immer und ewig schwärmen ...

und wahrscheinlich sogar Angela Merkel ...



der BRD wird niemand eine Träne nachweinen ...

die wird einfach geschlachtet ... und ausgeschlachtet ...









