Dienstag, 18 Dezember 2018 | 51.352

Andreas Voßkuhle und ... seine AfD ...

wie sagte schon Christian Wilhelm Walter Wulff ...

als er noch Bundespräsident war ...



'die AfD ist ein Teil Deutschlands' ... oder so ...

und jetzt muß ausgerechnet die Waldorfschule ...



eine der wenigen Institutionen die noch halbwegs normal funktionieren in diesem unserem Lande

dafür büßen ... daß Frau Merke und Herr Voßkuhle und natürlich zu seiner Zeit auch Herr Wulff



so eine Scheißpolitik machen ... und dadurch die Waldorfschule in die Verlegenheit bringen ...

sich mit so einem Fall zu beschäftigen ...



rein rechtlich ist die Sache doch völlig klar ...

es gibt das Recht am eingerichteten und ausgeübten Schulbetrieb ,,,



wie komme ich also als Schule dazu ...

mir so eine Laus in den Pelz zu setzen ...



es geht hier in erster Linie wenn nicht ausschließlich um die Integrität der Schulde ...

und wenn auch nur ein Elternpaar sagt ...



unter diesen Umständen nehmen wir unser Kind von der Schule ...

dann ist diese Integrität flöten ...



um einen zur Waldorfschule passenden Begriff zu verwenden ...

bzw dann verändert die Schule völlig ihren vertrauten Charakter ...



man könnte natürlich auch sagen ... o.k. die Zeiten ändern sich ...

wir nehmen die Herausforderung an und nehmen das Kind ...



wenn der Vater das Risiko auf sich nehmen will ...

daß wir aus seinbem Kind einen anständigen Menschen machen ...



ist das schließlich seine Sache ...

genau auf diese Herausforderung ist die Schule aber gar nicht vorbereitet ...



und da sind wir wieder bei der Scheißpolitik bzw speziell der Scheißschulpolitik ...

von Frau Merkel und Herrn Voßkule und wie war das noch naja eben Herrn Wulff ...



P.S. ...

Political Schience ...



warum trennt man sich nichgt endlich mal endgültig ...

von diesem Herr Friedrich Merz ...



der Mann hat doch inzwischen hinreichend bewiesen ...

daß er keinerlei sinnvollen Beitrag leisten kann ...



zu einer halbwegs verfassungsgemäßen Politik ...

aber noch hat Frau Merkel das Sagen ...



und die sagt ... Sicherheit und Stabilität meiner Diktatur ...

ist deutsche Staatsraison ... basta ...









