Dienstag, 18 Dezember 2018 | 51.352

Andreas Voßkuhle und ... Greta Thunberg ...

das ist wieder typisch Unrechts-Voßkuhle und Marrakesch-Merkel ...

kleine Mädchen ...



die mit dem Tretroller von Schweden nach Polen fahren ...

um etwas für den Umwelt-schutz zu tun und den Klima-wandel aufzuhalten ...



ebenso Medien-wirksam wie Politik-unwirksam zu mißbrauchen ...

um eine solche Show zu rechtfertigen ...



an einem Ort ... dessen Name schon besagt ... was das ist ...

ein Witz (!) ... eine Show ... alles nur pro forma ... einfach nur l'art pour l'art ...



Deutschland hat ... verdammt nochmal ...alle Mittel und Möglichkeiten ...

sich verantwortungsbewußt und wirksam zu verhalten und effizient zu handeln ...



es hat vor allem ein Volk ...

das entsprechende Politik tragen und gestalten würde ...



es hat sogar eine Managerin ...

die sowas managen und umsetzen könnte ...



wenn es auch einen Bundesverfassungsgerichtsvopräsidenten hätte ...

der sich mal nicht vor lauter Angst in die Hose scheißen ...



sondern dieser Supermanagerin ...

mit der Verfassung unterm Arm mal sagen würde ...



was sie zu tun und zu lassen hätte ...

bzw was verfassungsgemäße Politik ist und wie man das macht ...



und wenn er das eventuell selbst auch nicht weiß ...

obwohl er das als Höchster Richter doch wissen müßte ...



sich das wenigstens sagen lassen würde ...

auf dem defür vorgesehenen Weg zum Beispiel dem einer Verfassungsbeschwerde



und nicht auch noch das Recht ...

nicht nur ungeniert ignorieren sondern regelrecht mißbrauchen ...



bzw sich à la Günther Jauch ...

hinter seinen Gerichts-Shows verstecken würde ...



P.S.

Pferde Stärken etc ....



Antiterror-Razzia in Moschee ...

das mag gegen die Gewalt richtig und nötig sein ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ...

daß mittels Recht in diesem unserem Lande nicht zu erreichen ist ...



daß eine Antiterror-Razzia mal im Kanzleramt durchgeführt ...

und dafür gesorgt wird ...



daß hierzualnde endlich eine verfassungsgemäße Ordnung hergestellt wird ...

mit der sich der Sturm von Moscheen dann erübrigen würde ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen