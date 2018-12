Donnerstag, 20 Dezember 2018 | 51.354

Andreas Voßkuhles Recht und Angela Merkels Staatsraison ...

der Präsident Serbiens regt sich furchtbar auf ...

weil der Präsident des Kosovo ...



ein paar Pappkameraden aufstellen will ...

gegen seine bis an die Zähne bewaffnete ...



und von Rußland ausgerpstete und unterstützte Armee ...

'die jederzeit explodieren könne' ...



wie sagt das Volk ...

reize nie eine Armee ... denn sie könnt' geladen sein' ...



auch so ein Musterbeispiel für den Schwachsinn der deutschen ...

gewaltengeteilten so genannten Politik ...



Israel kann hinreichend selbst für seine Sicherheit sorgen ...

ebenso wie für die Unsicherheit in der Region ...



Serben und Kosovaren können das offensichtlich nicht ...

es wäre daher besser ...



Frau Merkel würde mal die Sicherheit in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ...

zur deutschen Staatsraison erklären ...









