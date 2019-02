Freitag, 01 Februar 2019 | 05.032

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrige Lifestylescheiße ...

heute ... für alle ...

die es nicht mehr in die Berliner Philharmonie schaffen ...



die Digital Concert Hall ...

ist der Online-Konzertsaal der Berliner Philharmoniker ...



für Fernseher Computer Smartphones Tablets ...

Streaming Geräte etc ...



Marek Janowski dirigiert Bruckners Sechste Symphonie ...

'die weniger als andere Bruckner Symphonien ...



durch metaphysisches Vor-tasten ...

als durch entschiedenes Vorwärts-drängen besticht ...



und danach entweder noch mehr Bruckner ... Messe in e-Moll ...

oder etwas ganz anderes ...



Sergej Prokofjews neoklassizistisches Zweites Violinkonzert ...

in einer Aufführung voller Phantasie ...



und wilder verspielter Virtuosität ...

der außergewöhnlichen Lisa Batiashvili ...



sofortiger Zugang jederzeit möglich ...

www.digitalconcerthall.com ...



*



der Zentral Bänkerische sine Britannie Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Intensivstation ... Angela und Dorothea ... Pest und Cholera ...









