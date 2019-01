Mittwoch, 30 Januar 2019 | 05.030

Andreas Voßkuhle und ... seine Verfassungsbruchbuchbruchbude ...

es heißt immer ... gegenüber dem Volk ...

Jesus ... das ist der der den Sündern vergibt ...



dabei ist das eine Binsenwahrheit ...

bzw stimmt also nur bedingt ...



denn wenn jemand bei vollem Bewußtsein und intaktem Verstand ...

ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...



das Recht beugt ...

um nicht zu sagen das Wort Gottes ...



dann ist das ja keine 'Sünde' ... geschweige denn eine läßliche ...

sondern ein lupenreines Verrbrechen ...



und Verbrechen sind nach diesem göttlichen Willen ...

nicht Gegenstand von Vergebung und Entschuldigung etc ...



sondern conditio sine qua non ...

um dem Menschengeschlecht diese Herausforderung bewußt zu machen ...



daß die Lösung der sich daraus ergebenden Probleme ...

der unverzichtbare Beitrag der Menschen zur Schöpfung Gottes ist ...



*



das Gerichsthöfische (...) Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre (...) Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und ... die Geburtenrate ...









