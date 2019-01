Dienstag, 29 Januar 2019 | 05.029

Andreas Voßkuhles Staatssicherheitstheater ...

die Natur ... um nicht zu sagen das Naturgesetz ...

funktioniert nach dem Prinzip der ausgleichenden und weiterführenden Gerechtigkeit ...



wenn das Wasser sich den Weg sucht vom Berg zum Tal ...

von den Spitzen der Berge zu den Tiefen der Ozeane ...



wenn im Winter scheinbar alles abstirbt ...

aber im Frühjahr wie aus dem Nichts alles wieder erblüht ...



von den sprichwörtlichen blühenden Landschaften also mal ganz abgesehen ...

oder dem Phoenix aus der Asche ...



dann ist das nichts anderes ...

als eben diese ausgleichende und weiterführende Gerechtigkeit ...



die Gesetze von Herrn Schäuble (...)

sind das offensichtlich nicht ...



die Exekutive (Ausführung) von Frau Merkel ...

die das theoretisch korrigieren könnte ...



schon gar nicht ...

denn sie initiiert und verstärkt ja gerade diesen Unsinn ...



und die so genannte Rechtsprechung von Herrn Voßkuhle

die selbst das noch auffangen und absichern könnte ...



geriert sich wie der Pfropfen auf der Flasche ...

in die man Freiheit und Demokratie hineingepfercht hat ...



*



der Kommissionarristische Brexit Brexodus sine Britannia Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... ihre (...) Unions Europäischen Rumpfnachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...



es wird wohl immer dabei bleiben ...

Männer wollen Frauen ins Bett ... und möglichst ein Prokrustesbett ...



mit Gewalt hinein ...

Zwangslagen ausnutzen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen