Sonntag, 06 Januar 2019 | 01.006

Andreas Voßkuhle und ... Jesus Christus ... weil Sonntag iat

das Chrsitentum geht bekanntlich davon aus ...

daß Jesus Christus den Boden dieser Erde verlassen hat ...



um nicht zu sagen ...

die Menschen im Stich gelassen hat ...



aber irgend wann wiederkommen wird ... um ...

etwa so wie Steffen Seibert die Politik der Angela Merkel ...



zu erklären ...

was Gott sich nun bei dieser ganzen Geschichte eigentlich gedacht hat ...



man könnte also der Einfachheit halber sagen ...

Jesus Christus ist der Pressesprecher von Gott dem Vater ...



und 'die Geschichte' ist ja auch nicht unähnlich der von Mutti ...

wenn sie sagt ..,. 'alle Flüchtlinge nach Deutschland ... wir schaffen das' ...



und so ähnlich ist das auch mit Andreas Voßkuhle ...

auch der hat irgend wann den Boden des Rechtsverlassen ...



spätestens als er aufgestiegen ist ...

zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



und kümmert sich seitdem nur noch um Gesetze ...

die ihm von Mutti untergeschoben werden ...



also einer lupenreinen Diktatur ...

obwohl doch in unserer Verfassung steht ... wir sind ein demokratischer Staat ...



so daß man eben auch einfach glauben muß ...

wie bei Jesus Christus ...



daß er vielleicht doch vor seiner Pensionierung ..

noch zu Bewußtsein und Besinnung kommen ...



und auf den Boden des Rechts zurückkehren ...

bzw statt der Religion endlich dem Recht Geltung verschaffen wird ...



*



das Kloo-ballistische Brexit Brexodus Rest Unions Torso Europa ...

Deutsche Bürger ... Welt Bürger ... Cheese Burger Chicken Burger Ham Burger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt Deutsche Raumfahrt ... Galaxie Kosmos Orbit Universum Weltall ...









