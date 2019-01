Freitag, 04 Januar 2019 | 01.004

Andreas Voßkuhle und ... sein verhängsnisvoller Lifestyle ...

nur um es mal so zu sagen ...

eigentlich ist mir das hier zu blöd und weit unter meinem Niveau ...



also das mit dem Voßkuhle und so ...

aber es gibt offensichtlich keine andere Möglichkeit ...



es geht hier nicht um mich ...

es geht ums öffentliche Interesse ...



es geht um Land und Leute ...

es geht ums Volk und seinen Staat ...



es geht um die Menschen und ihre Würde ...

es geht umns Recht und um Religion ...



und solange das Volk ... das formal herrscht (!!!) ...

nicht in der Lage ist zu verhindern ...



das geisteskranke Kriminelle

sich in die Schaltstellen des politischen Geschehens zu manoeuvrieren ...



und dort ebenso ungeniert wie ungehindert ihren Wahnsinn betreiben ...

muß wenigstens einer sich wehren ...



und Widerstand leisten ...

uns sei es der letzte der Mohikaner ...



das ist so ähnlich wie Nicola Beer ...

die Generalsekretärin der FDP ...



die sich beispielsweise dagegen wehrt ...

daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk ...



von seinen geisteskranken kriminellen Managern und Nutznießern ...

in eine beispiellose Reformunfähigkeit manoeuvriert worden ist ...



und sich selbst bzw von innen heraus ...

ebenfalls nicht mehr allein und selbständig helfen bzw erneuern kann ...



um mit der Zeit zu gehen ...

und sich der sich verändernden Wirklichkeit anzupassen ...



*



das Zentral Bänkerische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... der Isla-mist die Isla-mist-in das Isla-mystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









