Andreas Voßkuhle und ... der Papst ...

zum Gedenktag für die Opfer des Mißbrauchs im allgemeinen ...

und des sexuellen im besonderen ...



der katholikische Papst ruft deswegen auf zu einem Tag des Gebets und gar der Buße

und natürlich diejenigen die selbst mehr oder weniger Opfer sind ...



was für eine Art von Kindergleuben ist das nun eigentlich ...

dieser katholische Glaube ...



jeder dieser Art vergleichsweise wenigen Einzelfälle ist einer zuviel ...

das ist doch völlig klar ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß die allgemeine Aufregung über die Einzelfälle ...

quantitativ und qualitativ so groß ist ...



daß darüber der Mißbrauch en gros ...

und praktisch des gesamten Volkes inklusive seines Staates !!!



völlig verdeckt und regelrecht übergangen ...

das heißt auch noch darauf rumgtrampelt wird ...



Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit ... etc ...

Armut und der Verlust an Würde wenn nicht Sinn des Lebens überhaupt ...



Heimatlosigkeit ... Flüchtlinge ... Migration ... etc ...

Kulturlosigkeit ... Bildung ... Erziehung ... etc ...



sind Ausdruck dieses obrigkeitlichen Mißbrauchs und der Mißhandlung ...

von Untergebenen und Anvertrauten ...



das Niveau der deutschen Politik speziell unter Merkel / Schäuble / Voßkuhle ...

hat längst das Niveau des deutschen Fußballs vorweggenommen und unterschritten



deshalb wird auch die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft ...

demnächst noch genau so sanglos und klanglos zusammenbrechen ...



nicht Israel ...

nein Deutschland wird von der Landkarte verschwinden ...









