Donnerstag, 27 Dezember 2018 | 52.361

Andreas Voßkuhle und ... sein Weihnachtskonzert ...

ohne kompositorisches Konzept ...

jetzt wird also ein neuer Job gesucht in der Regierung ...

für Friedrich Merz ... weil das so ein toller Wirtschaftsexperte sei ...



in der Regierung fehlt aber gar kein Wirtschaftsexperte ...

sondern ein Politik-Experte ...



also einer der weiß ...

was verfassungsgemäße Politik ist ... und wie man halbwegs verfassungsgemäß das macht



hilfsweise einer der weiß ...

was Recht ist ... und wie man das macht bzw wie man damit Politik macht ...



dazu kann aber der Herr Merz keinerlei Beitrag leisten ...

und der Herr Voßkuhle schon gar nicht ...



*



die Rat-lose Brexit Brexodus Rest Unions Europäische Ratlosigkeit ...

Deutsche und ... Juden ... und Israeli ... und ...



paradox ist ... während in Deutschland Millionen Juden umgebracht werden ...

wollen Millionen Juden ... natürlich nicht dieselben ... in Palästina einen Staat gründen ...



die Probleme in Palästina ließen sich auf der Basis unserer Verfassung ohne weiteres lösen

wenn man dafür das griechisch-römisch-germanische Recht anwenden würde ...



insbesondere also das Recht am eingerichteten und ausgübten Staatsbetrieb ...

und die unmittelbar mögliche Abhilfe statt Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung



das Politische Thema ... Mimikri und Migration ... Integrität und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... oder rin in die Kartoffeln / raus aus den Kartoffeln ...









