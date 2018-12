Mittwoch, 26 Dezember 2018 | 52.360

Andreas Voßkuhle und ... sein Zweiter Weihnachtsfeiertag ...

man kann sicher davon ausgehen ...

daß Jesus zu diesem Zeitpunkt Marias Mutter Milch genossen hat ...



aber welche Erziehung Mutti und der heilige Josef ihm mitgegeben haben ...

ob er ... beispielsweise ... Abutur gemacht hat ... oder Ähnliches ...



ist dagegen nicht bekannt ... möglicherweise hat er ...

in so fern nicht unähnlich Angela Merkel ... wie Helmut Kohl mal sagte ...



bei Amtsantritt nicht mal mit Messer und Gabel essen können ...

und das autonome Essen war auch nicht nicht erfunden ...



also daß gebratene Tauben einfach so in den Mund fliegen ...

und der Wein einfach so aus der Wasserleitung kommt ... oder so ...



es gab eben damals nur den Erzengel Michael ...

aber noch nicht den Guide Michelin ...



*



das Gerichtshöfische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und die sich wandelnde Geburtenrate ...









