Dienstag, 25 Dezember 2018 | 52.359

Andreas Voßkuhle und ... sein ungläubiger Weihnachtsfeiertag ...

das ist so die Zeit ...

in der sich Päpste und Bischöfe ... Pfarrer und Pastoren an die Gläubigen wenden ...



niemand wendet sich an die Ungläubigen ...

weil mit dem Unglauben kein Geld zu verdienen ist ...



eher schon mit dem Unrecht ... insbesondere wenn ...

mal als Verfassungsgerichtspräsident für die Regerung arbetet...



oder mit Unsinn ... nsbesondere wenn ...

man als Journalist für de Pressekonzerne arbetet ...



Glaube darf etwas kosten ...

Unglaube gibt es kostenlos ...



*



das ist sowas wie der Erste Weltkrieg ...

sinnlos Fressen und Saufen weil das Kind Geburtstag hat ...



Oper und Schauspiel ... Show und Spaß ...

egal ob die Leute den verstehen oder nicht ... das ist ja gerade der Spaß ...



das kommissionarristische ...

Brexit Brexodus Rest Unions Europäische Weihnachtsfest ...



Deutsche und ...

ihre Nachbarn ...von Freunden umzingelt ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... Gleichschaltung und Gleichmacherei ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen