Montag, 24 Dezember 2018 | 52.358

Andreas Voßkuhle und ... sein Heiliger Abend ...

im Bundesverfassungsgericht leuchten die Lichter am Baum ...

das ist aber auch alles was leuchtet ...



von Er-leuchtung oder gar Er-kenntnis keine Spur ... nur die Engel wachen ...

also das Wachpersonal schiebt die Wache so vor sich hin und her ...



irgend wann ist die Schicht ja zu Ende ...

und der Erzengel Andreas versteckt sich hinter seiner Fürstin Angela ...



und versucht ...

eine halbwegs sinnvoll Angelalogie zu verhindern ...



das Parlamentaristische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche ... eine Mischung von Weihnachtsmännern und Gartenzwergen ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen