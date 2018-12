Samstag, 22 Dezember 2018 | 51.356

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen Ausstellungen ...

Angela Dorothea Merkel ...

also diese verfassungswidrige Bundeskanzlerin ... sagt ...



'Deutschland ist weltoffener geworden ...'

und das ist ungefähr genau so idiotisch wie 'der Islam ist ein Teil Deutschlands' ...



das Einzige ... was hier offen ist und immer noch offener wird ...

ist der Arsch dieser so genannten Bundeskanzlerin ...



und etwas mehr sogar noch der von Herrn Schäuble ...

und ganz besonders natürlich der von Herrn Voßkuhle ...



der völlig auf Durchmarsch steht ...

so wie seine Ohren auf Durchzug ...



und seine Augen so wie Glasaugen zum Hindurchsehen ...

ein Material ... ohne jede menschliche Eigenschaft ...



bzw als Steigerung von Hindurchsehen ...

einfach ignorieren ... nicht mal ignorieren ...



*



das nord-afrikanisch nachbarschaftliche Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn ... Kina und Korea ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ... Faulheit und Leere ... Wissenschaft und Praxis ...









