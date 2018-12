Freitag, 21 Dezember 2018 | 51.355

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriger Lifestyle ...

das Bundesverfassungsgericht ... also die Höchsten Richter im Lande ...

von der gesamten Justiz als solcher bzw diesen vielen kleinen Rädchen mal ganz abgesehen ...



machen sich erneut zum Garanten einer Diktatur ...

bzw der Diktatur namens Angela Dorothea Gottesgeschenk Merkel ...



Deutsche Weimarer / Deutsche Nationalsozialistische / Deutsche Demokratische Republik ...

haben keinerlei Spuren hinterlassen ...



auf dem von den Medien ausgebreiteten und gepflegten Roten Teppich dieser Diktatur ...

der permanent auf dem neuesten technischen Standard gehalten wird ...



während alles andere sofort einen Kopf kürzer gemacht wird ...

wie mit einem autopmatischen Rasenmäher ...



der ständig unterwegs ist ...

hin und her ... rauf und runter ... kreuz und quer ...



das heißt ...

die Natur wird von zwei Seiten her ausgeMerzt und beseitigt ...



von unten bzw von innen her durch ersatzlose Beseitigung der Bodenschätze ...

von oben bzw von außen her durch ersatzlose Beseitigung jedweden natürlichen Wachstums



P.S. ...

Pistolen Sympathiesanten ...



Reichsbürger dürfen keine Waffen besitzen ...

das st wohl gut so und auch richtig ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist daß ...

im Verhältnis etwa von von Mücke zu Elephant ...



die Spitzenspießbürger in der Politik ...

völlig ungehindert ihre waffenscheinpflichtige Gewalt ausüben ...



*



das Zentral Bänkerische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ... Defizitäts und Eliminations Syndrome ...









