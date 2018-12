Donnerstag, 20 Dezember 2018 | 51.354

Andreas Voßkuhle und ... seine Konzert ohne Konzept ...

es ist unfaßbar ... daß diese Tragödie um die Berliner Flughäfen im allgemeinen

und den neuen so genannten Großflughafen BER im besonderen ...



keinerlei politische Konsequenzen bzw Kondensationen hat ...

es wird einfach weitergewurstelt und gewurstet ...



ein Musterbeispiel dafür ...

wie abgehoben diese politische Klasse ist ...



deren Mitglieder sich wo sie grad gehen und stehen ...

aus dem Stand abheben und aus dem selbst aufgewirbelten Staub machen können ...



bzw sich in ihrer eigenen Scheiße hochstrampeln können ...

denn über der Scheiße ist die Luft zwar auch nicht besser ...



der Himmel aber wenigstens wieder blau ...

Coming Airport ... so ähnlich wie Coming Society ...



Uraufführung ... Performance ... Bildende Kunst ...

von und mit Susanne Kennedy und Markus Selg ...



'the old airport is dying ... the new airport struggles to be born ...

that is the time of monsters' ...



in einer Sphäre ...

in der sich Mensch und Natur ... Technologie und Spiritualität verbinden ...



'The human game being played by nature ...

Life is only going to get richer' ...



17. Januar 2019 ... Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz ...

eine Koproduktion mit dem Theater Rotterdam ...



mit Suzan Boogaardt ... Kate Strong ... Bianca van der Schoot ... u.v.M.

www.volksbuehne.berlin ...



P.S. ...

Paradoxes System ...



die Berliner Wirtschaft macht eine Riesenveranstaltung zu dem Thema ...

'Qualifizierung 2030 ... Fachkräfte in und für Berlin ...



das ist auch wieder nur einer jener Vorhänge ...

mit denen bewußt verdeckt ...



man könnte auch sagen wie beim Ouzo (z.B.) vernebelt werden soll ...

wie nötig Qualifizierung jetzt und hier ist ... heute und stehenden Fußes ...



in und für nicht nur für Berlin ...

sondern für Deutschland ... für Europa ...



nämlich im Kanzleramt ... im Bundestagspräsidium ...

und vor allem und ganz besonders beim Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



*



der rat-lose Brexit Brexodus Rest Unions Europäische Rat ...

Deutsche und ... die Juden bzw Israelisten ... die Muslime bzw Islamisten ... die Araber bzw Palästinisten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Exklusion und Inklusion ... Division und Digitalisation ...









