Mittwoch, 19 Dezember 2018 | 51.353

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidrigrs Buchstabensalat

es gibt immer wieder Leute ... die vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen ...

sagt das Volk ...



Andreas Voßkuhle ... seines Zeichens Höchster Richter im Lande ...

das ist der Mann ... der vor lauter Gesetzen das Recht nicht mehr sieht ...



Angela Merkel ... ihres Zeichens Höchste Managerin im Lande ...

das ist die Frau ... die vor lauter Sozialstaat die Not der Menschen nicht mehr sieht ...



Wolfgang Schäuble ... seines Zeichens Höchster Volksvertreter im Lande ...

das ist der Mann ... der vor lauter Abgeordneten das Volk nicht mehr sieht ...



so'ne Art Trinität bzw Gruppenbild mit Pfarrerstochter ...

oder Triumviralität ...



ohne Netz und Basis geschweige denn doppelten Boden ...

dafür mit Hochdruckerpresse und Bankdrückersitzenbleiber ohne Kopfnoten ...



P.S. ...

Pfarrerstöchterleins Spielzeug ...



Japan baut ersten eigenen Flugzeugträger ...

das ist genau so hirnverbrannt ... ungefähr ...



wie im Kosovo eine eigene Armee aufzubauen ...

oder die Sicherheit Israels mit deutscher Staatsraison gewährleisten zu wollen ...



*



das Gerichtshöfische Bexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...mit T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel ... die Fürchterliche Geburtenrate ... das Langsame Sterben eines Volkes ...









