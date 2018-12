Dienstag, 18 Dezember 2018 | 51.352

Andreas Voßkuhles Staatssicherheitstheater ...

das ist so ähnlich wie ...

Angela Merkels Staatsraisoniertes Sicherheitstheater für Israel ...



Leander Haußmann fragt ... was ist Kunst noch wert ...

wenn sich herausstellt ... daß alle mit dabei und mit gewirkt haben ... ???



entsprechend könnte man auch fragen ... was ist Demokratie eigentlich wert ...

wenn de facto nicht das Volk sondern eine Diktatur herrscht ...



aber alle mit dabei sind und daran mitwirken ...

und einfach sehen ... wie sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen ...



Uraufführung am 5. Januar 2019 in der Volksbühne Großes Haus ...

mit Antonia Bill ... Silvia Rieger ... Janina brinkmann ... u.v.M. ...



z.B. Lothar Holler / Bühne ... Sir Henry / Piano bzw musikalische Leitung ...

www.volksbuehne.berlin ...



*



das Kommissionarristische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre Rest Unions Europäischen nachbarn ... neuerdings also auch England ...



das Po-litische Thema ... verfassungswidrige Shows ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Urknall und Schöpfung ... Gesetz und Recht ... Natur und Kultur ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen