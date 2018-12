Samstag, 15 Dezember 2018 | 50.349

Andreas Voßkuhle und ... seine Ausstellungen ohne Kunst ...

August der Starke ... als er noch herrschte ...

konnte noch zum Volk sagen ... 'macht Euern Dreck alleene' ...



das Volk ... das heutzutage laut Verfassung herrscht ...

kann das ncht mehr sagen ...



denn es steckt Oberkante Unterlippe mittendrin in dieser Scheiße ...

die die heutigen de facto Herrscher Merkel Schäuble Voßkuhle ständig weiter produzieren



kontinuierlich ... permanent ... unaufhörlich ...

als wärs ein fröhlich munter sprudelnder Quell ...



weil es ja so viel Spaß macht ... dieses Scheißspiel Politik ...

mit dem das Volk praktisch nur mundtot geamcht werden soll ... bevor es abkratzt ...



*



Berlin ... Nizza ... Strasbourg ... usw ...

das sind nicht die Toten von Herrn Schäuble ... nicht mal die Toten von Angela Merkel ...



es sind die Toten von Herrn Voßkuhle ...

dem Herrn ... der dem Volk nicht nur die Herrschaft ... sondern auch das Recht verweigert ...



*



Europa und ...

das nordafrikanisch nachbarschaftliche Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...



England gehört jetzt wieder zu Europa ...

aber nicht mehr zur so genannten Europäischen Union ...



Deutsche ...

gehören jetzt zunehmend nicht mehr das heißt also abnehmend zum Christentum ...



sondern sind zunehmen ...

das heißt also wirklich zunehmend ein Teil des Islam ... oder Chinas ...



vielleicht sogar Nordkoreas ...

dessen Machthaber und Aktivitäten zur Zeit wahrscheinlich am Unberechenbarsten sind ...



das Politische Thema ... Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ... Faulheit und Leere ...

Wissenschaft und Wirtschaft ... Gemeinschaft und Gesellschaft ...









