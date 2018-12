Dienstag, 11 Dezember 2018 | 50.345

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrige Gleichberechtigung

in Broschüren etc findet sich zunehmend Hinweise ...

etwa folgender Art ...



'Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ...

wird auf eine geschlechts-spezifische Differenzierung verzichtet ...



entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleich-behandlung

für beide Geschlechter' ...



das ist so ... ist bzw trifft aber nicht das Problem

im Gegenteil ...



das ist eine typische Masche ...

wie in einer Diktatur die eigentlichen Probleme unter den Tisch gekehrt werden



das Problem unserer Tage ist doch gar nicht ...

der Mangel an Gleich-berechtigung der Geschlechter ...



sondern der Mangel an Gleich-behandlung in Bezug zu Arm und Reich ...

im Sinne der Verfassung also die Herstellung eines Sozia-len Staates ...



das Problem ist nicht Reichtum an und für sich ...

sondern derjenige Reichtum ... der auf Kosten der Armen erzielt wird ...



entsprechend beseitigt die Forderung nach (mehr) Frauen in Führungspositionen ...

nicht den Mangel an Führung !!! ... wie man gerade wieder sieht ...



soweit ich sehe ...

hat bisher auch noch niemand verlangt ...



aus Gründen der Gleichbehandlung müßten mehr Frauen ...

als Obdachlose auf den Straßen und U-Bahn-Schächten etc rumliegen ...



*



das Kommissionarristische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ....

Deutsche und ... ihre Rest Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... you-too and me-too ... Lotto und Toto ...









