Sonntag, 09 Dezember 2018 | 49.343

Andreas Voßkuhle und ... seine Juden ...

die Juden sind wahrscheinlich das paraxoxste Volk dieser Welt ...

auf der einen Seite sind sie so orthoxox und fundamentalistisch wie kein Zweites ...



und verhalten sich ...

als lebten sie noch im status ante quo ...



also gewissermaßen vor dem so genannten Sündenfall ...

was sie in etwa gemeinsam haben mit dem so genannten Bundesverfassungsgericht ...



auf der anderen Seite haben sie einen Mann wie Albert Einstein hervorgebracht ...

und der hat weiter gedacht ...



als alle Menschen vor ihm ... und ist trotzdem nicht weiter gekommen ...

bzw hat die Menscheheit nicht weitergebracht ...



etwa in Anlehung an das Sprichwort ...

it's about how far you are moved ... not how far you travel ...



*



das Kloo-ballistische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche Bürger und Welten Bürger ...



das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...

Galaxien mit der Milch der frommen Denkungsart ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...



die verfassungswidrigen Gottesdienste und Predigten ...

ohne Glauben und Gottvertrauen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen