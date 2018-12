Samstag, 08 Dezember 2018 | 49.342

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrige AKK ...

in dieser ebenso seltsamen wie faszinierenden Mischung ...

aus Unwissen und Unfähigkeit bzw Impertinenz und Impotenz ...



meldet sich die deutsche Indzstrie ...

und erklärt ... was nach der Wahl alles nötig ist ... jetzt ...



AKK müsse eine kluge Wirtschaftspolitik machen ... jetzt ...

Akk müsse die richtigen Schlüsse iehen ... jetzt ...



AKK müsse für die europäische wenn nicht die Welt-Wirtschaft ...

eine entscheidungsstarke deutsche Regierung führen ... jetzt ...



das Einzige ... was jetzt bereits feststeht ..

daß AKK genau all das nicht kann ...



*



das nord-afrikanisch nachbarschaftliche Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Marokko Algerien Tunesien Libyen Ägypten ... Rabat Algier Tunis Tri-polis Kairo ...



Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...

Kina und Korea ... Japaner und Javaner ...



das Po-litische Thema ... Ausstellungen ohne Kunst ....

Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ... Faulheit und Leere ...



Politik ... das heißt ... eh nur Stroh im Kopf und dann auch noch hirnverbrannt ...

also Asche ... aus der nicht mal mehr ein Phoenix aufsteigen kann ...



wie soll man eigentlich das Grauen noch beschreiben ...

das wie ein Tsunami über uns hinwegrollt ...









