Freitag, 07 Dezember 2018 | 49.341

Andreas Voßkuhle und sein verfassungswidriger Lifestyle ohne Kultur

das Zentral Bänkerische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre islamistischen muslimistischen moscheeistischen Nachbarn ...



in diesem unserem Land ...

in dem es bald mehr islamistische Moscheen gibt als Christliche Kirchen ...



bzw in dem die anti-humanitären Aktivitäten in den Moscheen im selben Verhältnis dynamisch zunehmen ...

wie die humanitären in den Christlichen Kirchen ebenso dynamisch abnehmen ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...



Aids und andere acquired deficiency syndromes ...

Krebs und andere angeborene Defizizäts Syndrome ...









