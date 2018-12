Donnerstag, 06 Dezember 2018 | 49.340

Andreas Voßkuhle und ... sein Konzert ohne Konzept ...

laut Verfassung herrscht bei uns das Volk ...

das ist also so wie weiland die Monarchen ... ungefähr ...



man stelle sich das mal illustriert vor ...

die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Deutgscher Nation ... oder so ...



hätten Angela Merkel nach Argentinien zum G20-Gipfel geschickt ...

und sie wäre zurückgekommen und hätte gesagt ...



Majestät ... tut mir leid ...

aber außer Spesen nichts gewesen ...



zunächst bin ich zu spät gekommen ...

dafür bin ich aber etwas früher wieder gefahren bzw geflogen ...



erreicht habe ich natürlich auch nichts ...

weil ich dafür überhaupt keinen richtigen Plan hatte ...



de facto bleibt es also dabei ... daß diese unsere Erde ...

immer schneller zerstört und beseitigt wird ...



was mich aber gar nicht wirklich kratzt ...

denn als Physikerin weiß ich ... daß das ein Naturgesetz ist ...



und solange sich der Oberste Richter nicht ums Recht kümmert ...

brauche ich mich auch nicht um die Natur zu kümmern ...



das heißt ... liebe Majestät ...

machen Sie Ihren Dreck alleene ...



*



der rat-lose Brexir Brexodus Rest Unons Europäische Rat ...

Deutsche und ... die Juden und die sonstigen nahöstlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration ubd Integration ... Exklusion und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen