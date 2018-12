Mittwoch, 05 Dezember 2018 | 49.339

Andreas Voßkuhle und ... seine Unsportlichen Gerichtsspiele ...

Fußball ist Sport ... das ist klar ... das weiß doch jeder ...

und Politik ist Spiel ... wie Frau Merkel sagt ... das ist also auch klar ...



bzw weiß doch jeder der Frau Merkel kennt ...

und wer kennt die nicht ...



Sport soll unbedingt fair sein ...

und wenn jemand dennoch unfair ist ... wie die Deutschen sagen ...



dann pfeift der Schiedsrichter und sagt ...

Du Du Du mach das nie wieder ...



vielleicht sagt er aber auch einfach that's not fair ...

wenn er Engänder ist ...



bzw wenns doch etwas schlimmer war ...

dann kommt der Fußballverband und sagt ...



das ist unsportliches Verhalten ...

das bedeutet Verwarnung ... Strafe ... Sperre ...



das kann einem sogar erst nach dem Spiel passieren ...

zum Beispiel wenn der Trainer vor Freude über den Sieg ...



übers Spielfeld rennt und tanzt ...

wie Jürgen Klopp dieser Tage es gemacht hat ...



denn auch sowas gilt als unsportliches Verhalten ...

und Respektlosigkeit gegenüber dem Verlierer ..



daran kann man sehen ... wie weit die Spiele im Sport ...

und die Spiele in der Politik auseinander sind ...



obwohl das Bundesverfassungsgericht bzw dessen Präsident ...

in der Politik die gleiche Funktion haben ...



wie der Verband bzw der Schiedrichter ...

im Sport ...



*



das Gerichtshöfische Brexit Brexodus sine Britannia Rest Unions Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und die Geburtenrate ...

der Klima Wandel und die Künstliche Intelligenz ...









