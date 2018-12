Montag, 03 Dezember 2018 | 49.337

Andreas Voßkuhle und ... sein verfassungswidriger Film ...

die Woche fängt schon wieder gut an ...

mit dem South East Europe & in Mitte von Europa Germany Business & Inverstment Summit



da hält ein Journalist aus England ...

also einem Land das gar nicht mehr zur EU gehört ...



die Einführungsrede zum Thema

'What should the new priorities for EU be ?'



das ist so ... ungefähr ... wie wenn der Wolf 'ne dinnerspeech hält ...

bevor er die Großmutter inclusive Rotkäppchen frißt ...



*



das Parlamentaristische Brexit Brexodus Rest Unions Europa ...

mit seiner Sacharovschen Preisverleihungs Attitude ...



Deutsche und ... ihre Österreichischen Nachbarn .

mit ihrer Brexit Brexodus Rest Unions Europäischen Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Alzheimer und Intensivstation ... Pappenheimer und Pappkameraden ...









